POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Firmengebäude eingebrochen - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag und Montag, 12:30 Uhr in ein Firmengebäude in der Magdeburger Straße ein. Durch Einschlagen eines Fensters verschafften die Unbekannten sich Zutritt ins Innere, wo sie in mehreren Räumen sämtliche Schränke nach Stehlenswertem durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher mehrere Leuchten und eine UV-Lampe. Ob noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist bislang unklar. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell