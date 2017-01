POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin kollidiert mit 77-jähriger Radfahrerin - Frau verletzt

Heddesheim (ots) - Am Montagmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Unterdorfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Eine 56-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Straße "Am Hirschplatz". Als sie an der Kreuzung zur Unterdorfstraße nach rechts abbiegen wollte, kollidierte sie mit der Fahrradfahrerin, die durch den Aufprall zu Boden stürzte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sowie am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell