POL-MA: Heidelberg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots) - Einen 26-jährigen Mann nahmen Polizeibeamte des Reviers Heidelberg-Mitte am Sonntagnachmittag in der Ringstraße fest, nachdem dieser zuvor in einen Rohbau eingebrochen war. Kurz vor 17 Uhr meldete sich eine Sicherheitsfirma bei der Polizei und teilte mit, dass in dem leerstehenden Gebäude soeben der Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Das Objekt wurde umgehend von mehreren Streifen angefahren und umstellt. Hierbei entdeckten die Beamten hinter einem Zaun einen dunkel gekleideten Mann, der versuchte zu flüchten. Einem der Polizisten gelang es, unter dem Zaun durchzukriechen und den Täter festzunehmen, obwohl dieser sich massiv dagegen wehrte. Hierdurch wurde der Beamte leicht verletzt. Mithilfe weiterer Kräfte wurde der Mann schließlich zum Revier gebracht, wo er vernommen wurde. Ob der 26-Jährige etwas entwendete oder beschädigte, ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell