POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand aus unbekannter Ursache - Niemand verletzt

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Montagmorgen in der Rohräckerstraße der Carport eines Einfamilienhauses in Brand. Der Sohn der Familie bemerkte das Feuer gegen 3 Uhr, informierte seine Angehörigen und verständigte anschließend die Feuerwehr. Die Bewohner aus den unmittelbaren Nachbarhäusern wurden zunächst evakuiert, konnten jedoch nach einer halben Stunde zurück in ihre Häuser. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem Carport und einem angrenzenden kleineren Bürogebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell