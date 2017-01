POL-MA: Mannheim-Oststadt: Tresor bei Wohnungseinbruch gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Freitag, 12:30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Oberen Luisenpark ein. Der Einbrecher verschaffte sich durch Einschlagen der Balkontür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er einen Tresor, in dem sich hochwertiger Schmuck, drei Armbanduhren sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro befanden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell