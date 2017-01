POL-MA: Mannheim-Schönau: Böller verursacht Brand in Tiefgarage - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Die Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagmittag, gegen 14:25 Uhr zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Johann-Schütte-Straße gerufen. Ein Passant bemerkte beim Vorbeilaufen schwarzen aufsteigenden Qualm und verständigte den Notruf. Nachdem die Örtlichkeit abgesperrt wurde, konnte die Garage durch die Feuerwehr betreten und das Feuer gelöscht werden. Vermutlich wurde der Brand durch einen Feuerwerkskörper verursacht, der von einem bislang Unbekannten in die Oberlichter geworfen worden war. Mehrere Holzteile und gelagerte Reifen sowie ein abgestellter Ford Focus wurden durch das Feuer beschädigt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der entstandene Gebäudeschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Schönau unter Tel.: 0621/77323-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell