POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Auto durch Holzscheit auf Fahrbahn total beschädigt - Zeugen gesucht!

Schönbrunn (ots) - In der Eberbacher Straße kam es am Montag, 26.12.16, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW Polo total beschädigt wurde. Kurz vor 20 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem VW von Schwarzach kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er über ein ca. 60 cm langes Holzscheit fuhr. Dieses war zuvor von einem bislang Unbekannten, von einem Holzstapel neben der Straße, auf die Fahrbahn gelegt worden. Das Holzscheit verklemmte sich unter dem Auto, wodurch es total beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der VW musste jedoch abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell