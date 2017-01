POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: In Schulgebäude eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Samstag, 12:45 Uhr in ein Schulgebäude in der Mittelstraße ein. Die Unbekannten versuchten zunächst über ein Tor in die Sporthalle zu gelangen, was jedoch scheiterte. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie dann eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zur Halle, in der sie anschließend die Tür zum Schulgebäude aufhebelten und dieses betraten. Nachdem die Einbrecher die Tür zum Sekretariat eintraten und aus diesem Bargeld in bislang unbekannter Höhe stahlen, waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell