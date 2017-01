POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Böller in Auto geworfen und Rückbank in Brand gesetzt - Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Samstagabend, gegen 17:40 Uhr setzten bislang unbekannte Täter einen in der Untermühlaustraße geparkten PKW in Brand, indem sie Silvesterböller in das unverschlossene Fahrzeug warfen. Hierdurch fing die Rückbank Feuer, welches von Anwohnern glücklicherweise sofort gelöscht werden konnte. Ein Zeuge sah kurz nach der Explosion mehrere Jugendliche in verschiedene Richtungen davonrennen. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell