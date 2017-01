POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Wohnungseinbruch in der Friedrichstraße - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - In eine Wohnung in der Friedrichstraße wurde zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 10 Uhr eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters in die Wohnung und durchsuchten hier alle Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie zwei Laptops von bislang unbekanntem Wert. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang unklar. Auch der entstandene Sachschaden lässt sich nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

