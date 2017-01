POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Lkw an Eisenbahnbrücke hängengeblieben

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmittag ist der 54-jährige Fahrer eines Lastwagens mit dem Aufbau seines Lkw an der Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße hängengeblieben. Der Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem Lkw in Richtung Wiesenbach unterwegs und beachtete beim Durchfahren der Brücke nicht die Durchfahrtshöhe von 3,10m. Der Fahrzeugaufbau blieb an dem Bauwerk hängen und wurde stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Da auch Beschädigungen an der Brücke nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden der Notfallmanager der Deutschen Bahn und ein Statiker sowie die Bundespolizei hinzugezogen. Gegen 13 Uhr wurde die Strecke für den Bahnverkehr wieder freigegeben.

