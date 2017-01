POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Holzvorbau in Brand geraten

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Montagmorgen brannte im Ortsteil Großsachen der Holzvorbau eines Hauses. Der Vorbau auf dem Balkon des Anwesens in der Luisenstraße war gegen drei Uhr aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Flammen konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg rasch gelöscht werden. Ein Teil des Balkons wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, die Hausfassade wurde durch Rußablagerungen beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

