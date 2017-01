POL-MA: Mannheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Mannheim (ots) - An seinen schweren Verletzungen verstarb ein 67 jähriger Mann aus Edingen-Neckarhausen am 01.01.2017 nach einem Verkehrsunfall. Der Mann fuhr gegen 12.30 Uhr auf der BAB 6 in Richtung Frankfurt. In Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim fuhr er aus bislang nicht geklärter Ursache gegen einen Aufpralldämpfer, überschlug sich und blieb mit seinem Kleinwagen auf dem Dach liegen. Die weiteren Ermittlungen bezüglich der genauen Unfallursache hat das Autobahnpolizeirevier Mannheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell