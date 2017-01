POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zwei Wohnungseinbrüche in den Quadraten

Mannheim (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche in den M bzw. L-Quadraten wurden der Polizei in der Nacht zum Sonntag gemeldet.

In einem Mehrfamilienhaus in den M-Quadraten schlugen der oder die Täter die Glasscheibe der Haustür eines Mehrfamilienhauses ein und gelangten so ins Innere. In einzelne Wohnungen konnten sie zwar nicht vordringen, jedoch entstand erheblicher Sachschaden. Durch die erhebliche Lärmentwicklung aufgeschreckt, schaltete der Hauseigentümer das Licht im Flur ein, woraufhin die Einbrecher flüchteten.

Erfolgreicher waren die Täter in den L-Quadraten: Dort schafften sie es vom Treppenhaus aus eine Wohnungstür aufzuhebeln und das Appartement zu durchsuchen. Was im Einzelnen gestohlen wurde, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei in Heidelberg, EG Eigentum, hat die weitere Ermittlungsarbeit übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-3310 bei der Polizei zu melden.

