POL-MA: Walldorf/Leimen: Drei vollendete und zwei versuchte Einbrüche im Bereich des Polizeireviers Wiesloch

Walldorf/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Silvesternacht bzw. zwischen Freitag, 12 und Samstagnachmittag brachen bislang nicht ermittelte Täter in Einfamilienhäuser in der Straße "Im Riegel" in Walldorf und in der Julius-Becker-Straße in Leimen durch brachiales Aufhebeln von Fenster und Türen ein. Diverse Räumlichkeiten und Behältnisse wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was den Tätern im Einzelnen in die Hände fiel, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu melden.

