POL-MA: Hemsbach: Einbruch in der Landstraße Geschädigte vertreibt Trio

Hemsbach/Rhein-Necka-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 16.45 Uhr machte sich ein Trio an der Hauseingangstüre eines Anwesens in der Landstraße zu schaffen und konnte schließlich ins Innere vordringen. Die Geschädigte in der Erdgeschosswohnung schreckte durch die Geräusche auf, schrie laut auf und lief auf die Männer zu, die fluchtartig das Anwesen verließen. Sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizei eine Fahndung ein. Zeugen, die auf das Trio in der Landstraße aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden geben, die Polizei, Tel.: 06201/10030, zu informieren.

