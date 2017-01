POL-MA: Weinheim: 38-Jähriger aus OEG getreten - Wer hat Beobachtungen gemacht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Leitstelle der RNV alarmierte am späten Samstagabend die Polizei, da im Bereich der OEG-Haltestelle "Händelstraße" eine Person liegen und stark bluten würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 38-Jährige zunächst in der OEG zwischen Mannheim und Heidelberg mehrere Frauen in einer Sitzgruppe angesprochen hatte, von denen er allerdings keine Aufmerksamkeit geschenkt bekam. Als die OEG an der Haltestelle "Händelstraße" zum Stehen gekommen war und er sich auch schon an der Türe befand, wurde der 38-Jährige urplötzlich von einem bislang unbekannten Täter aus der Bahn gestoßen. Die unbekannte Person flüchtete in Richtung ARAL-Tankstelle, konnte jedoch wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 Jahre, 190 cm groß, dunkle Wollmütze, dunkelgrüne Steppjacke. Der 38-Jährige zog sich bei dem Sturz Kopfverletzungen zu, die nach einer Erstversorgung in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der Mann alkoholisiert. Eine Fahndung nach dem Täter wurde umgehend eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell