POL-MA: Weinheim: Sechs Einbrüche zwischen Freitag und Sonntag im Revierbereich Weinheim - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bargeld, diverse Schmuckstücke, Eintrittskarten etc. erbeuteten bislang nicht ermittelte Täter bei sechs Wohnungseinbrüchen, die sich zwischen Freitag und Sonntag im Stadtgebiet von Weinheim ereignet haben. Einfamilienhäuser in der Wolfsgasse, Mozartstraße, Wachenbergstraße, Horazweg sowie Gehlingsstraße wurden nach brachialem Öffnen von Fenstern und Türen betreten und die Innenräume durchsucht. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden. Zeugen und/oder Anwohner, die zwischen Freitag und Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell