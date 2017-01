POL-MA: Schwetzingen: Versuchter Einbruch im Königsäcker

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Mehrere Hebelversuche entdeckten die Geschädigten eines Anwesens im Königsäcker am Samstagnachmittag und alarmierten die Polizei. Diese hatte ihr Haus am 2. Weihnachtsfeiertag verlassen und bei Rückkehr die Beschädigungen festgestellt. Im Innern des Hauses waren die Täter offenbar nicht. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu informieren.

