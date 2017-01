POL-MA: Ketsch: Außenspiegel geparkter Autos abgetreten - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Neujahrsmorgen traten bislang Unbekannte zumindest an sechs abgestellten Autos der Fabrikate VW Golf/Polo, Nissan Micra, Hyundai, Citroen, die im Dahlienweg/Gartenstraße abgestellt waren, die Außenspiegel ab und richteten dadurch Sachschaden in aktuell nicht bekannter Höhe an. Einem Anwohner fielen gegen 5 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen auf, die sich in Richtung Gartenstraße entfernten. Möglicherweise wurden noch weitere Autos beschädigt, deren Halter allerdings noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt unter Tel.: 06202/288-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell