POL-MA: Heidelberg: Autoaufbrüche im Stadtgebiet

Heidelberg (ots) - Die Innenräume von BMW und Mercedes durchsuchten in der Nacht zum Samstag bislang unbekannte Täter und erbeuteten nach bisherigen Angaben der Geschädigten eine geringe Menge Münzgeld, ein Handy sowie diverse Fahrzeugunterlagen. Geparkt waren drei Autos in der Panoramastraße sowie zwei in der Susanne-Pfisterer-Straße. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell