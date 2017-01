POL-MA: Heidelberg: Einbruch in der Silvesternacht - Duo flüchtet

Heidelberg (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich in der Silvesternacht an der Balkontüre eines Anwesens in der Helmholtzstraße zu schaffen, als der Geschädigte gegen 23.35 Uhr Geräusche vernahm. Bei einer Nachschau erkannte er zwei Männer, schrie laut auf, so dass diese von ihrem weiteren Vorhaben abließen, vom Balkon kletterten bzw. sprangen und schließlich flüchteten. Ein Täter trug nach Angaben des Geschädigten einen dunklen Mantel, darunter einen braunen Pullover mit kleinen Punkten. Die Sachschadenshöhe an der Balkontüre, die aus einer Außen- sowie Innentüre besteht, beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen des versuchten Einbruchs werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell