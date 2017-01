POL-MA: Heidelberg: Rakete setzt Couch in Brand

Heidelberg (ots) - Auf dem im 1. OG gelegenen Balkon eines Anwesens in der Mönchhofstraße brannte in der Silvesternacht lichterloh eine Couch, so dass der Einsatz der Berufsfeuerwehr Heidelberg kurz vor 1 Uhr erforderlich war. Die Wohnungseigentümerin war selbst nicht anwesend, so dass die Türe brachial geöffnet werden musste. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung glücklicherweise verhindert werden. Ursache des Brandes dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rakete/Silvesterkracher gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben auf ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell