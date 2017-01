POL-MA: Wiesenbach: Einbruch in der Silcherstraße

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In ein derzeit leerstehendes Einfamilienhaus in der Silcherstraße drangen über die vergangenen Tage bislang nicht ermittelte Täter ein. Zunächst schlugen diese zwei Fenster ein und durchsuchten das Innere nach Brauchbarem. Ob diese etwas gestohlen haben, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als Einbruchszeit kommt Mitte Dezember 2016 bis Samstagnachmittag in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell