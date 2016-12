POL-MA: Heidelberg: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der A 5

Heidelberg (ots) - Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000.- Uhr ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am frühen Freitagnachmittag auf der A 5 für rund fünf Kilometer Rückstau sorgte.

Gegen 12.30 Uhr war eine 25-jährige Fiat-Fahrerin in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sie zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Schwetzingen langsame, vorausfahrende Fahrzeuge übersah und auf einen 62-jährigen Jeep-Fahrer auffuhr. Nach der Kollision prallte die 25-Jährige zunächst nach rechts in die Leitplanken, schlitterte anschließend nach links über die Fahrbahn und blieb schließlich an der Betonleitwand auf der linken Spur liegen. Nach ihren notärztlichen Behandlungen kamen beide Autofahrer in eine Klinik.

Die Autobahn musste kurzfristig zur Unfallaufnahme, zur Bergung und zum Abschleppen der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war zum Absperren der Fahrbahn im Einsatz.

Gegen 14 Uhr war die Autobahn in Richtung Süden wieder frei befahrbar.

