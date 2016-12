POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen nahm eine Streife der Polizeihundeführerstaffel in der Industriestraße fünf junge Männer vorläufig fest, die im dringenden Verdacht stehen, mehrere Autos in der Hansa- und Erlenstraße beschädigt zu haben.

Ein Zeuge verständigte gegen 1.15 Uhr die Polizei, nachdem er fünf Personen gesehen hatte, die gegen Autos traten. Im Rahmen der Fahndung wurden die Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren in Tatortnähe angetroffen. Da sie der Täterbeschreibung entsprachen, wurden sie von den Beamten kontrolliert.

Bei einer Überprüfung fanden die Beamten fünf Autos, bei denen entweder Beulen in den Kotflügel getreten oder Spiegel abgetreten waren. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Die Tatverdächtigen, die die Tat bestreiten, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell