POL-MA: Mannheim: Zeugen gesucht !

Mannheim (ots) - Ein Anwesen in der Brandenburger Straße war in den vergangenen Tagen das Ziel bislang nicht ermittelter Wohnungseinbrecher. Am Donnerstagmorgen wurde der Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen dem 22.12. und 29.12. die Kellertüre des Anwesens auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Ob bzw. was im Einzelnen gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Anwohner, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell