POL-MA: Mannheim: Einbruch in der Haßlocher Straße

Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend brachen bislang nicht ermittelte Täter in ein Reihenendhaus in der Haßlocher Straße ein. Die Terrassentüre wuchteten die Einbrecher auf und durchsuchten im Innern sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Nach ersten Angaben des Geschädigten, die gegen 20 Uhr nach Hause kamen und auch ein Geräusch bemerkten, allerdings niemanden wahrnehmen konnten, wurde nichts gestohlen. In welcher Höhe Schaden an der Terrassentüre entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch im Mannheimer Stadtteil Rheinau nehmen das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, entgegen.

