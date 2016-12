POL-MA: Mannheim: Gaststätteneinbruch - Geldspielautomaten aufgebrochen

Mannheim (ots) - In eine Gaststätte in der Mannheimer Straße brachen in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters ein und öffneten im Innern zwei Geldspielautomaten sowie eine Registrierkasse. Laut Angaben des Geschädigten befanden sich in den Geldeinsätzen mehrere tausend Euro Bargeld. Als Einbruchszeit kommt Mittwochabend, 23 Uhr bis Donnerstagmorgen, ca. 9.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

