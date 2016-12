POL-MA: Mannheim: Ohne Führerschein Auto gefahren - Unfall verursacht

Mannheim (ots) - In der Nacht zum Freitag gegen 1.20 Uhr ließ ein alkoholisierter Mannheimer seine 19-jährige Bekannte nach einer Feier mit seinem Auto fahren, obwohl dieser wusste, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Prompt kam die junge Frau in der Andreas-Hofer-Straße von der Fahrbahn ab und krachte gegen zwei geparkte Autos. Beide stiegen zunächst aus dem BMW aus und begutachteten den Schaden. Der 32-Jährige fuhr dann selbst mit seinem BMW weg; die 19-Jährige entfernte sich zu Fuß. Am Unfallort konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs aufgefunden werden, kurze Zeit später meldete sich auch der 32-Jährige bei der Polizei und gab an, an dem Unfall in der Andreas-Hofer-Straße beteiligt gewesen zu sein. Er hatte zum Kontrollzeitpunkt 1,38 Promille, so dass ihm Blutproben auf der Dienststelle entnommen und der Führerschein sichergestellt wurden. Im Verlauf des Gesprächs äußerte er, dass die 19-Jährige den Unfall verursacht hatte. Auch diese konnte wenig später ermittelt werden. Sie stand ebenfalls unter Alkoholeinwirkung, so dass auch sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

