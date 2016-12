POL-MA: Hockenheim: Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Mehrere versuchte Gartenhauseinbrüche hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in der Kleingartenanlage "Mörschgärten" zu verzeichnen. In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen bislang nicht ermittelte Täter die angebrachten Vorhängeschlösser auf, schafften es allerdings nicht, in die Innenräume der Gartenhäuser zu gelangen. In einem Fall rissen sie zudem eine angebrachte Überwachungskamera ab, so dass sich die Gesamtschadenshöhe auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte. Gestohlen wurde in allen Fällen nichts; die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Gartenhäuser versucht wurden aufzubrechen. Daher werden evtl. weitere Geschädigte wie auch Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

