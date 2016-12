POL-MA: Heidelberg: Einbruch in der Blumenthalstraße

Heidelberg (ots) - Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, brachen zwischen dem vergangenen Freitag, 23.12. und Mittwochnachmittag, 28.12. bislang nicht ermittelte Täter auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise in eine Praxis in der Blumenthalstraße ein. Als die Geschädigte ihre Praxis am Mittwoch betreten hatte, stellte sie die geöffnete Terrassentüre und das Fehlen von Bargeld fest. Die Gesamtschadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell