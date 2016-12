POL-MA: Heidelberg: Scheibe an Kia eingeschlagen - Tasche geklaut

Heidelberg (ots) - Die Scheibe eines in der Tiefgarage eines Fitnessstudios in der Speyerer Straße abgestellten Kia Picanto schlug am Donnerstagabend ein Unbekannter ein und entwendete die im Fußraum abgelegte Handtasche der Geschädigten. Darin befanden sich u.a. ihr Portmonee mit persönlichen Ausweisdokumenten, Bargeld und EC-Karte. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Abgestellt hatte die Geschädigte ihren Wagen zwischen 18.20 und 20 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell