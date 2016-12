POL-MA: Wiesloch: 11.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der Sachschaden von 11.000 Euro forderte und ein Beteiligter verletzt wurde, kam es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Johann-Philipp-Bronner-Straße/Häuseläcker. Ein 45-jähriger Sprinter-Fahrer hatte den ordnungsgemäß von rechts kommenden 54-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen, so dass es zur Karambolage kam. Der 54-Jährige klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen, wurde erstversorgt und danach vorsorglich zu einem Arzt gefahren. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch war ebenfalls im Einsatz und reinigte die Fahrbahn. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell