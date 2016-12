POL-MA: Mannheim: Erneut zahlreiche Autoaufbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Von Donnerstag auf Freitag wurden im Stadtgebiet Mannheim erneut zahlreiche Autos aufgebrochen. In den Stadtteilen Neckarstadt, Schönau, Innenstadt, Neuostheim und Wohlgelegen schlugen Unbekannte jeweils an einem Auto eine Scheibe ein oder entriegelten es auf unbekannte Weise und entwendeten daraus zum Teil hochwertige Gegenstände.

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Folgende Hinweise sollten Sie beherzigen:

- Lassen Sie keine Wertsachen offen im Auto liegen - Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. - Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des Navis mit. - Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab. - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

