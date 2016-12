POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Wohnungseinbruch - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim-Vogelstang (ots) - In der Zeit zwischen 22. Dezember und 29. Dezember suchten Einbrecher ein Wohnhaus in der Brandenburger Straße im Stadtteil Vogelstang heim. Die Unbekannten hebelten die Kellereingangstür des Anwesens auf und drangen so ins Haus ein. Sie durchsuchten im Schlafzimmer die Schränke und verließen anschließend das Haus über eine im Erdgeschoss gelegene Balkontür. Ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist derzeit nicht bekannt, die Höhe des Sachschadens lässt sich ebenfalls noch nicht beziffern.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell