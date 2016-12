POL-MA: Mannheim-Schönau:Versuchter Einbruch in Lotto-Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein Lottogeschäft im Stadtteil Schönau einzubrechen. Die Einbrecher versuchten zwischen Mittwoch, 19.30 und Donnerstag, 6.30 Uhr die Eingangstür des Geschäfts in der Memeler Straße aufzuhebeln. Als dies offenbar nicht gelang, brachen sie ihr Vorhaben ab, hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

