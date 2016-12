POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Gaststätteneinbruch - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Café im Ortsteil Edingen ein. Die Einbrecher drangen zwischen zwei Uhr und 14 Uhr über einen Hintereingang in das Gebäude in der Hauptstraße ein und entriegelten auf unbekannte Weise die Hintereingangstür des Lokals. Im Hinterzimmer brachen sie drei Spielautomaten auf und entnahmen aus den Münzbehältern Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

