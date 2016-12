POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Ungewöhnliche Maßnahme gegen Einbrecher - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine ungewöhnliche Maßnahme gegen Einbrecher traf der Bewohner eines Hauses in der Uhlandstraße. Er hatte in der Diele 300 Euro für Einbrecher bereitgelegt und einen Zettel mit der Bemerkung, dass außer diesem Geld nichts Stehlenswertes im Haus sei, beigefügt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen nun prompt Einbrecher in das Anwesen ein, nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten. Sie durchsuchten das Haus und öffneten zwei Geldkassetten. Danach nahmen sie die 300 Euro an sich und verließen das Haus wieder. Ob sie darüber hinaus weitere Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht werden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell