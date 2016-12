POL-MA: Wiesloch/Nußloch: Vier Einbrüche im Wieslocher Revierbereich - Gesamtschadenshöhe noch nicht bekannt - Zeugen gesucht

Wiesloch/Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Drei Einbrüche im Stadtgebiet von Wiesloch sowie ein Tageswohnungseinbruch in Nußloch hat die Wieslocher Polizei zu verbuchen. Am Mittwochnachmittag bzw. -abend verschafften sich Unbekannte brachial Zutritt zu vier Anwesen in der Straße "In der Bohn" sowie Gartenstraße in Wiesloch und in die Dieselstraße in Nußloch. Räumlichkeiten und Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchsucht. Was im Einzelnen gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt; ersten Angaben der Geschädigten zufolge wurden zumindest zwei wertvolle Uhren, Modeschmuck sowie Bekleidungsstücke entwendet. Dem Geschädigten in Nußloch fiel über die Weihnachtsfeiertage ein weißer Kastenwagen, der mit vier Männern besetzt war, auf. Ob dieses Fahrzeug mit den Einbrüchen in Verbindung zu bringen ist, bedarf der weiteren Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die am Mittwochnachmittag bzw. -abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Wiesloch unter Tel.: 06222/57090, oder die Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell