POL-MA: Ilvesheim: Einbruch in der Schlossstraße - Zeugen gesucht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Schlossstraße brachen am Mittwoch in der Zeit zwischen 11.45 und 15.30 Uhr bislang nicht ermittelte Täter ein. Nach dem Einschlagen einer Scheibe stiegen die Unbekannten ein, entwendeten nach bisherigen Angaben des Geschädigten jedoch nichts. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

