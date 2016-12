POL-MA: Wiesloch: Geparkter Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen in der Richard-Wagner-Straße abgestellten Mercedes beschädigte am Mittwoch ein bislang nicht ermittelter Autofahrer beim Vorbeifahren und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Der Geschädigte parkte seinen Wagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Zeit zwischen 07.45 und 12.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, so dass die Wieslocher Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt. Sachdienliche Hinweise hierzu werden unter Tel.: 06222/57090 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell