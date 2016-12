POL-MA: Sinsheim: Versucher Einbruch im Ortsteil Reihen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Fehlgeschlagen sind Aufhebelversuche von Türen eines Anwesens in der Kantstraße im Sinsheimer Stadtteil Reihen am Mittwochnachmittag bzw. -abend. Zwischen 13.45 und 19.45 Uhr machten sich die Unbekannten zunächst brachial an einer Türe zu schaffen. Die Versuche missglückten, so dass sie ein an der Gebäuderückseite befindliches Fenster öffneten, einstiegen, dann aber erneut an einer Innentüre scheiterten. Unverrichteter Dinge zogen die Unbekannten wieder an, so dass lediglich ein Sachschaden - dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist - entstanden sein dürfte. Gestohlen wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Anwohner, die zur genannten Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder aber der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell