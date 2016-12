POL-MA: Sinsheim: Ford Fiesta beschädigt - Verursacher flüchtet

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer einen in der Löhergasse geparkten Ford Fiesta. Die Geschädigte parkte ihren Wagen gegen 17.45 Uhr in einer Parkbucht beim hinteren Eingang eines Bekleidungsgeschäftes und musste bei ihrer Rückkehr gegen 19 Uhr die Beschädigungen feststellen. Sie hat nun einen Schaden von rund 1.000 Euro zu regeln. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, so dass die Polizei wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise zum Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, entgegen.

