POL-MA: Helmstadt-Bargen: Wildschweinrotte quert B 292

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein aus Neckarsteinach stammender Peugeot-Fahrer war am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf der B 292 von Helmstadt in Richtung Waibstadt unterwegs, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit einem der Tiere, das bei dem Zusammenprall getötet wurde. An dem Peugeot entstand Schaden von 3.000 Euro; der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Jagdpächter wurde verständigt; das Tier beseitigte die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell