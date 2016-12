POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kam es am Mittwochabend in der Innenstadt. Ein 53-jähriger Mann fuhr kurz vor 18 Uhr mit seinem Citroen auf dem Willy-Brandt-Platz in Richtung Hauptbahnhof. Er befuhr zunächst die Tiefgaragenzufahrt, bog dann jedoch versehentlich nach links auf die Busspur ab. Dabei stieß er gegen eine in gleicher Richtung neben ihm fahrende Straßenbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Citroen war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in Richtung Hauptbahnhof bis ca. 18.30 Uhr unterbrochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell