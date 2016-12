POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Gaststätte eingedrungen und Spielautomaten aufgebrochen - weitere Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Weinheim ein. Gegen 4.30 Uhr hebelten die Einbrecher die Hintertür des Lokals im Forlenweg auf und drangen in den Gastraum ein. Hier hebelten sie einen Geldspielautomaten auf und entnahmen daraus die Geldbehälter mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Als die Einbrecher bemerkten, dass ihr Tun von einem Zeugen beobachtet wurde, flüchteten sie in Richtung Straßenbahnhaltestelle Stahlbad. Sie verursachten einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Der Zeuge konnte die beiden Einbrecher wie folgt beschreiben:

- jüngeren Alters, Jugendliche oder Heranwachsende - trugen dunkle Kapuzenpullis

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bitte diese, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell