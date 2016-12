POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Einbrecher kommt während Bewohner schläft - Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen suchten Einbrecher ein Anwesen im Stadtteil Kirchheim heim. Die Unbekannten drangen kurz nach drei Uhr in das Einfamilienhaus in den Kurpfalzhöfen ein, während der Bewohner schlief. Gegen 3.20 Uhr wurde dieser durch den Lärm zunächst geweckt, dachte aber, der Wind habe ein Fenster aufgestoßen und schlief weiter. Als er gegen 7.30 Uhr aufstand, bemerkte er den Einbruch und verständigte die Polizei. Ob die ungebetenen Besucher etwas entwendet haben, konnte der Geschädigte noch nicht überblicken.

Zeugen, die zur fraglichen Teil etwas Auffälliges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell