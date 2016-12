POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch Goldschmuck erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Goldschmuck erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch am Mittwochabend in Hockenheim. Die Einbrecher brachen zwischen 16.30 Uhr und 19.50 Uhr die rückseitige Tür eines Reihenendhauses in der Bodelschwinghstraße auf und drangen in das Anwesen ein. Sie durchsuchten alle Räume im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss. Dabei durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Hierbei fielen ihnen Halsketten aus Gold und eine Uhr in die Hände. Über die Höhe des Gesamtschadens liegen derzeit keinen weiteren Informationen vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

