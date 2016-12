POL-MA: Mannheim: Zahlreiche Autoaufbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu weiteren Autoaufbrüchen. In insgesamt 14 Fällen gelangten bislang Unbekannte durch das Zerstören von Scheiben oder auf unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere. In mehreren Fällen fanden die Diebe Wertgegenstände, zum Teil hochwertig, in den aufgebrochenen Autos vor und entwendeten diese. Der bisher bekannte Diebstahlsschaden liegt bei mehreren Tausend Euro, ebenso der entstandene Sachschaden. Die Tatorte befinden sich in Mannheim-Innenstadt, Mannheim-Oststadt, Mannheim-Lindenhof und Mannheim-Seckenheim. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei rät ausdrücklich dazu, keinerlei Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

